Atos en OVHcloud gaan samenwerken om quantumcomputing aan te bieden as a service. De twee laten tot 38 qubits simuleren.

Beide Franse bedrijven slaan de handen in elkaar om een clouddienst te lanceren die een quantumomgeving simuleert. Dat gaat via de SMP BullSequana X800 server, in het datacenter van OVH waar het 'as a service' beschikbaar wordt. Ze mikken onder meer op labo's, universiteiten, startups, maar ook andere bedrijven kunnen quantum computing nu als een service afnemen.

De dienst maakt het mogelijk om tot 38 qubits te emuleren met de belofte om quantumproblemen tot meer dan 5.000 qubits op te kunnen lossen. Quantumcomputing staat nog in haar kinderschoenen, maar de afgelopen jaren maakten meerdere spelers (zoals IBM of Google) bekend er mee bezig te zijn. De mogelijkheden zijn nog vrij beperkt, maar de technologie heeft het potentieel om op termijn voor ongeziene rekenkracht te zorgen.

Beide Franse bedrijven slaan de handen in elkaar om een clouddienst te lanceren die een quantumomgeving simuleert. Dat gaat via de SMP BullSequana X800 server, in het datacenter van OVH waar het 'as a service' beschikbaar wordt. Ze mikken onder meer op labo's, universiteiten, startups, maar ook andere bedrijven kunnen quantum computing nu als een service afnemen.De dienst maakt het mogelijk om tot 38 qubits te emuleren met de belofte om quantumproblemen tot meer dan 5.000 qubits op te kunnen lossen. Quantumcomputing staat nog in haar kinderschoenen, maar de afgelopen jaren maakten meerdere spelers (zoals IBM of Google) bekend er mee bezig te zijn. De mogelijkheden zijn nog vrij beperkt, maar de technologie heeft het potentieel om op termijn voor ongeziene rekenkracht te zorgen.