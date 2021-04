Atos kondigt drie overnames aan. Het gaat om uiteenlopende sectoren in AI, identiteitsbeveiliging en product lifecycle management. Intussen maakt het bedrijf ook haar kwartaalresultaten bekend.

Ipsotek legt zich toe op door AI verbeterde video analytics software. Specifiek voor edge omgevingen. Het is een Londens bedrijf dat in 2001 werd opgericht. Het bedrijf laat onder meer toe om meldingen in real time automatisch te beheren. Denk daarbij aan crowd management, perimeterbescherming of nummerplaatherkenning en verkeersbeheer.

Cryptovision is een Duitse cryptografiespecialist voor de beveiliging van digitale identiteiten. Atos ziet de overname vooral als een uitbreiding van haar cybersecurity aanbod en haar aanwezigheid in de publieke sector in Europa. Het bedrijf bestaat sinds 1999 en beschikt ook over een netwerk van resellers en partnerschappen rond elektronische identiteiten.

Processia is een Canadees bedrijf, opgericht in 2000, en is een product lifecycle management system integrator en een global service partner voor Dassault Systèmes. Het bedrijf levert integratie, consulting en managed services voor ruimtevaart, automotive, transport life science, discrete manufacturing en high tech sectoren. Er werken 250 mensen voor het bedrijf.

Hoeveel Atos betaalt voor de overnames maakt het bedrijf niet bekend.

Resultaten

Gelijk met het overnamenieuws maakt Atos ook haar resultaten voor het eerste kwartaal bekend. Het Franse bedrijf haalde een omzet van 2,692 miljard euro, een daling van 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vooral rond financial services & verzekeringen, en healthcare & life sciences groeiden. De overige sectoren kenden een lichte daling.

