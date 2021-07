EcoAct - onderdeel van Atos - leidt een pan-Europees certificeringsprogramma van vijf Europese mobiele operatoren om voortaan een ecologische score te berekenen voor smartphones.

Het project is een gemeenschappelijk initiatief van Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (dat onder de merken O2 en Movistar opereert), Telia Company en Vodafone. EcoAct - een internationale consultant rond duurzaamheid en onderdeel van het bekendere Atos - krijgt een coördinerende rol in dat project.

EcoAct - met hoofdzetel in Parijs - ontwikkelde meer bepaald de methodologie voor het Eco Rating keurmerk. Dat moet doorontwikkeld worden tot een internationale standaard en een eenvormige duurzaamheidsscore geven aan mobiele devices. Voor operatoren is dat een manier om in te spelen op de groeiende behoefte aan duurzame toestellen. Na een uitgebreid assessment wordt aan elke mobiele telefoon een Eco Rating-score toegekend met een maximum van honderd punten. Deze score geeft een indicatie van de duurzame prestaties gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat. Het keurmerk biedt onder meer ook aanvullende informatie over de levensduur, de mate waarin devices gerepareerd en gerecycleerd kunnen worden, en het duurzaam en efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen.

Zestien merken doen mee

Het EcoRating-programma is sinds vorige maand actief en zal in eerste instantie een reeks smartphones van zestien telefoonmerken beoordelen. Naar verwachting volgen binnen afzienbare tijd producten van andere merken. Onder de deelnemende merken van het eerste uur zien we onder meer de Bullitt Group - dat de merken CAT en Motorola rugged phones beheert, Doro, HMD Global met onder meer het merken Nokia, Huawei, Motorola (Lenovo), OnePlus en OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi en ZTE.

Atos gaat de scores overigens zelf ook integreren in eigen assessments van de groep. Die assessments maken deel uit van het 'Net to Zero Transformation' programma dat Atos kan aanbieden aan organisaties die versneld willen inzetten op vergroening en duurzaamheid.

