Atos heeft de ambitie om DXC over te nemen. Het heeft daar 8,2 miljard euro (10,1 miljard dollar) voor over, maar de plannen zijn verre van definitief.

Voor Atos zou het haar grootste overname ooit zijn, nadat het eerder 3,4 miljard dollar voor Syntel betaalde in 2018. Eerder nam het ook al Siemens IT, de outsourcingafdeling van Xerox en Bull (als meerderheidsaandeelhouder) over.

In een verklaring klinkt het dat er een toenadering wordt gedaan tot DXC Technology met het zicht op een vriendelijke overname. DXC bevestigt langs haar kant dat het een ongevraagd en ongebonden voorstel heeft gekregen van Atos om alle aandelen over te nemen. Maar daar stopt het momenteel. De twee moeten dus nog aan tafel gaan. Er is op dit moment nog geen formele weigering of acceptatie vanuit DXC.

Atos ziet een overname van DXC onder meer nuttig als een uitbreiding, onder meer in de VS. DXC zelf bestaat sinds april 2017 als fusie tussen HP Enterprise services en CSC. Het bedrijf is een van de grootste outsourcers ter wereld en heeft onder meer de Vlaamse Overheid als klant.

Maar het bedrijf zat sinds haar oprichting ook in besparingsmodus, met flink wat ontslagen. Ruim een jaar geleden kwam er met Mike Salvino een nieuwe CEO aan boord die als duidelijke opdracht heeft om het bedrijf te herstellen, waarbij hij aangaf dat er in het verleden fouten zijn gemaakt.

