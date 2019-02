Atos wil verder onderhandelen over outsourcing

"We werken momenteel samen met alle betrokkenen, waaronder de vakbonden, om de onderhandelingen verder te zetten op dezelfde constructieve en positieve manier als tot nu toe het geval was". Dat laat de Atos Group weten in reactie op de protestactie die plaatsvond tegen de geplande outsourcing van bedienden van telecomdochter Unify uit Huizingen naar NSC Global.

Donderdagochtend voerden een zestigtal werknemers van de Atos-groep actie aan de ingang van Atos Belgium in Zaventem. Bij Unify werd volgens de vakbonden ook de hele dag gestaakt. De vakbonden vrezen dat deze outsourcing voor de betrokkenen zal leiden tot een vermindering van de loon- en arbeidsvoorwaarden, of voor sommigen op termijn zelfs tot ontslag. Ze hekelen ook dat de directie er ondanks maandenlang onderhandelen niet in slaagt hierover duidelijkheid te scheppen.

Volgens de vakbonden gaat het om 53 van de circa 90 werknemers die bij Unify werken, maar Atos heeft het in haar persbericht over 49 medewerkers. "NSC Global, een bedrijf met duizenden werknemers in 26 landen, zal de betrokken werknemers verwelkomen, in overeenstemming met de Belgische wet, en zal hen een breder scala aan opleidingsfaciliteiten en aan klantenopportuniteiten voorstellen", aldus Atos in een reactie. Het bedrijf wijst er voorts nog op "dat het welzijn van de betrokken medewerkers en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden van primordiaal belang zijn".

Ondertussen wordt het werk bij Unify Communications vrijdag wel hervat. Dat zegt vakbondssecretaris Tijs Hostyn (LBC-NVK), die wel waarschuwt voor nieuwe acties als de verzuchtingen van het personeel niet worden gehoord. "Over deze outsourcing naar NSC Global Belgium, een nieuw opgericht bedrijf met andere eigenaars, wordt al sinds oktober vorig jaar tevergeefs onderhandeld met de directie. We vrezen dat dit een maatregel is van Atos om de kosten te drukken en dat deze werknemers daar de dupe van zullen zijn. Het betrokken personeel heeft veel schrik voor haar toekomst en vreest eenmaal bij NSC Global Belgium dat men een nieuw contract zal moeten tekenen met verminderde loon- en arbeidsvoorwaarden of dat er zelfs ontslagen zullen vallen. De signalen die we ontvangen zijn in ieder geval niet geruststellend", aldus Hostyn.

De Franse groep Atos is een van de grootste spelers op de ICT-markt in België en stelt in ons land verspreid over Atos Belgium in Zaventem (800 mensen), Worldline en dochterbedrijf EquensWorldline in Evere (1.150 mensen) en Unify Communications in Huizingen (90 werknemers) meer dan 2.000 mensen te werk. De outsourcing van de 53 werknemers heeft betrekking op de serviceafdeling van de telecomdochter Unify.