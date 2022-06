Rodolphe Belmer, die sinds 1 januari Atos leidt, stapt alweer op. Dat bezorgt de Franse IT-reus een nieuwe opdoffer.

Belmer werd in oktober gekozen door de raad van bestuur en is sinds 1 september aan de slag. Maar Atos maakt bekend dat hij alweer opstapt. In praktijk zwaait hij op 30 september uit. Twee vice-CEO's, Nourdine Bihmane en Philippe Oliva, nemen het roer over.

Als formele reden voor het vertrekt zegt Atos dat de groep een opsplitsing bekijkt in een big data & security bedrijf en een bedrijf rond digitale activiteiten. Werk dat Belmer moest voorbereiden en de twee nieuwe CEO's overnemen. Maar die reorganisatie zorgt voor een kleiner takenpakket voor de CEO, waardoor de raad van bestuur en Belmer besloten dat het al na enkele maanden tijd was om verder te gaan.

Maar Reuters merkt op dat verschillende media zeggen dat het botste tussen Belmer en de raad van bestuur. Zo zou Belmer de cybersecurity afdeling willen verkopen waar de raad geen oor naar had. Ook al was Belmer misschien een tussenpaus, dan nog is 6-9 maanden een bijzonder korte termijn.

Druk van investeerders

Atos kent een zeer woelige periode en staat daarom onder druk door investeerders. Het bedrijf moest haar verwachtingen bijstellen door de coronacrisis, maakte (later opgeklaarde) foute berekeningen in haar boekhouding in Noord-Amerika, en slaagde er niet in om DXC Technology over te nemen.

Worldline

De nieuwe CEO moest het bedrijf weer op de rails krijgen. Begin dit jaar werd daarvoor een herstructurering opgesteld waarbij er 2,4 miljard euro werd afgeschreven. Ook bekijkt het bedrijf de verkoop van niet-strategische onderdelen ter waarde van 700 miljoen euro. Vandaag maakt het ook bekend dat het de verkoop van haar belang in Worldline afrondt voor zo'n 220 miljoen euro.

Belmer werd in oktober gekozen door de raad van bestuur en is sinds 1 september aan de slag. Maar Atos maakt bekend dat hij alweer opstapt. In praktijk zwaait hij op 30 september uit. Twee vice-CEO's, Nourdine Bihmane en Philippe Oliva, nemen het roer over.Als formele reden voor het vertrekt zegt Atos dat de groep een opsplitsing bekijkt in een big data & security bedrijf en een bedrijf rond digitale activiteiten. Werk dat Belmer moest voorbereiden en de twee nieuwe CEO's overnemen. Maar die reorganisatie zorgt voor een kleiner takenpakket voor de CEO, waardoor de raad van bestuur en Belmer besloten dat het al na enkele maanden tijd was om verder te gaan.Maar Reuters merkt op dat verschillende media zeggen dat het botste tussen Belmer en de raad van bestuur. Zo zou Belmer de cybersecurity afdeling willen verkopen waar de raad geen oor naar had. Ook al was Belmer misschien een tussenpaus, dan nog is 6-9 maanden een bijzonder korte termijn.Atos kent een zeer woelige periode en staat daarom onder druk door investeerders. Het bedrijf moest haar verwachtingen bijstellen door de coronacrisis, maakte (later opgeklaarde) foute berekeningen in haar boekhouding in Noord-Amerika, en slaagde er niet in om DXC Technology over te nemen.De nieuwe CEO moest het bedrijf weer op de rails krijgen. Begin dit jaar werd daarvoor een herstructurering opgesteld waarbij er 2,4 miljard euro werd afgeschreven. Ook bekijkt het bedrijf de verkoop van niet-strategische onderdelen ter waarde van 700 miljoen euro. Vandaag maakt het ook bekend dat het de verkoop van haar belang in Worldline afrondt voor zo'n 220 miljoen euro.