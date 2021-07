De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Audacity, een populaire openbron muziekbewerker, leiden tot wrevel bij veel gebruikers. Er wordt gesproken over een 'fork', een aparte versie die volledig openbron blijft.

Audacity is een van de bekendere geluidsbewerkers ter wereld. Het programma bestaat al een twintigtal jaar als een gratis en openbron manier om op verschillende sporen geluiden en muziek op te nemen en te monteren. Met die functionaliteit behaalde het populariteit bij een groot aantal wereldwijde gebruikers, waarvan er nu een deel protesteren.

Probleem zijn de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Audacity werd in april gekocht door Muse group, een overname die werd afgerond op 2 juli. Een dag later kwam daarmee ook een update van de privacyregels voor de software. De nieuwe policy betekent onder meer dat locatie wordt bijgehouden voor analysedoeleinden. De tekst meldt bovendien dat gegevens verzameld kunnen worden op vraag van politie, advocaten en overheid, maar blijft bijzonder vaag over hoe ver het daarin zal gaan. De app is ook niet langer bruikbaar voor mensen onder de 13 jaar oud, vermoedelijk omdat kinderen bij wet geen toestemming kunnen geven voor het bijhouden van hun gegevens, in de EU of de VS. Ook leuk: Muse group is een Russisch bedrijf. Het meldt in zijn voorwaarden dat persoonlijke data op servers binnen de EU zullen worden opgeslagen, maar af en toe moeten worden gedeeld met het hoofdkantoor in Rusland, en de externe adviseurs in de VS.

'Spyware'

De nieuwe voorwaarden zijn op zich niet zo anders dan degene die je aanvaardt voor veel andere commerciële software. Probleem is natuurlijk dat Audacity origineel een openbronproject was, waardoor gebruikers zich nu verraden voelen door het gebrek aan transparantie. Het woord 'spyware' valt daarbij al eens op fora. Het helpt ook niet dat Muse group eerder al vrijwillige programmeurs van de software tegen zich in het harnas joeg door hen overeenkomsten te laten tekenen waarbij het bedrijf de rechten op hun toevoegingen kreeg.

Op Linux-fora en Reddit wordt ondertussen al gesproken over een 'fork', een afsplitsing van de code die op zich zal staan en op vrijwillige basis zal onderhouden worden. Wie nood heeft aan een audiobewerkers en de kat liever nog even uit de boom kijkt met die voorwaarden, kan overigens altijd een oudere versie downloaden. Gezien de code open source is, zijn de vorige versies nog gewoon gratis online te vinden, zonder nieuwe voorwaarden.

