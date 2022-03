Vanaf juni plant Audi de eerste voertuigen met 'holoride'-technologie. Passagiers kunnen dan een VR-bril opzetten die de rijbewegingen van de wagen volgt.

Eerst even terugspoelen naar de Consumer Electronics Show van 2019 in Las Vegas. Het is toen al dat holoride - een start-up in München opgericht door Audi-werknemers - voor het eerst voorgesteld werd. Bezoekers op de IAA 2021 in München waren de eersten die een testrit konden doen met holoride, net als nu net op het muziek-, film- en techfestival South by Southwest in Austin. Audi kondigt aan dat het de technologie vanaf juni ook écht gaat aanbieden in bepaalde modellen van de derde generatie van het modulaire infotainmentplatform (MIB 3). Concreet is dat in de Audi A4, A5, A6, A7, A8, de Q5, Q7, Q8, de e-tron en de e-tron GT quattro. Holoride zal in Europa eerst in Duitsland beschikbaar zijn, maar het is wel de bedoeling om de technologie nadien verder uit te rollen over alle Europese markten.

Maar wat is het nu precies? Wel, de technologie van holoride wil virtuele content naar de achterbank van de wagen brengen, maar dan real-time aangepast aan de rijbewegingen van de auto. Als de auto bijvoorbeeld rechts afdraait, zal het ruimteschip in de denkbeeldige wereld ook naar rechts vliegen. Als de wagen accelereert, zal het ruimteschip ook versnellen. Holoride wil content aanbieden die zich niet alleen aan de rijbewegingen van de wagen aanpast, maar ook aan de reistijd en rijroute. Om holoride te gebruiken zal je een compatibele virtualreality-koptelefoon moeten gebruiken én verbinden met het voertuig. De verbinding wordt draadloos tot stand gebracht via Bluetooth Low Energy (BLE), en uiteraard moet de wagen ook compatibel zijn met holoride.

© Audi

Audi gaf de aanzet tot de initiële ontwikkeling, waarna de technologie ondergebracht werd in de startup holoride. Ondanks de Audi-roots wil de startup de technologie trouwens ook commercialiseren bij andere fabrikanten. Het concept doet wat denken aan de VR-ervaring die Eurostar al in 2017 introduceerde en die ook wel eens als XR (extended reality, nvdr) omschreven wordt.

Eerst even terugspoelen naar de Consumer Electronics Show van 2019 in Las Vegas. Het is toen al dat holoride - een start-up in München opgericht door Audi-werknemers - voor het eerst voorgesteld werd. Bezoekers op de IAA 2021 in München waren de eersten die een testrit konden doen met holoride, net als nu net op het muziek-, film- en techfestival South by Southwest in Austin. Audi kondigt aan dat het de technologie vanaf juni ook écht gaat aanbieden in bepaalde modellen van de derde generatie van het modulaire infotainmentplatform (MIB 3). Concreet is dat in de Audi A4, A5, A6, A7, A8, de Q5, Q7, Q8, de e-tron en de e-tron GT quattro. Holoride zal in Europa eerst in Duitsland beschikbaar zijn, maar het is wel de bedoeling om de technologie nadien verder uit te rollen over alle Europese markten.Maar wat is het nu precies? Wel, de technologie van holoride wil virtuele content naar de achterbank van de wagen brengen, maar dan real-time aangepast aan de rijbewegingen van de auto. Als de auto bijvoorbeeld rechts afdraait, zal het ruimteschip in de denkbeeldige wereld ook naar rechts vliegen. Als de wagen accelereert, zal het ruimteschip ook versnellen. Holoride wil content aanbieden die zich niet alleen aan de rijbewegingen van de wagen aanpast, maar ook aan de reistijd en rijroute. Om holoride te gebruiken zal je een compatibele virtualreality-koptelefoon moeten gebruiken én verbinden met het voertuig. De verbinding wordt draadloos tot stand gebracht via Bluetooth Low Energy (BLE), en uiteraard moet de wagen ook compatibel zijn met holoride.Audi gaf de aanzet tot de initiële ontwikkeling, waarna de technologie ondergebracht werd in de startup holoride. Ondanks de Audi-roots wil de startup de technologie trouwens ook commercialiseren bij andere fabrikanten. Het concept doet wat denken aan de VR-ervaring die Eurostar al in 2017 introduceerde en die ook wel eens als XR (extended reality, nvdr) omschreven wordt.