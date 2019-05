De Duitse luxewagenbouwer Audi wil zijn nieuwe modellen vanaf juli in verbinding stellen met verkeerslichten in het Duitse Ingolstadt. Autobestuurders moeten op die manier -binnen de snelheidslimiet- hun snelheid kunnen optimaliseren om bij een volgende verkeerslicht aan te komen wanneer het licht op groen staat.

De autobouwer biedt de dienst al twee jaar aan in Amerikaanse steden zoals Las Vegas, Los Angeles en Washington. In de Amerikaanse hoofdstad zijn duizend kruispunten verbonden met de verkeerslichtinformatiedienst. Volgens Audi was het opzetten van de dienst moeilijker in Duitsland, omdat de infrastructuur er meer gedecentraliseerd is.

Op lange termijn moet de dienst de verkeersdoorstroming in de steden verbeteren en autorijden meer relaxed maken. Audi wil de dienst vanaf 2020 ook in andere Europese steden uitrollen.