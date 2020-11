Audi komt met betaalde software-updates die extra functies aan de auto's van de Duitse fabrikant toevoegen. Zo kunnen klanten achteraf 'upgraden' naar dynamische led-verlichting of een parkeerassistent aan de wagen toevoegen. De benodigde hardware is vooraf reeds aanwezig in de auto.

Het gaat dus puur om het activeren van een softwarefunctie. Opvallend is dat de snufjes niet eenmalig gekocht worden, maar dat je ze voor een bepaalde periode moet huren. De abonnementen onder de naam Functions on Demand kunnen voor een maand, zes maanden of een jaar aangeschaft worden. Daarna is uiteraard steeds verlenging mogelijk. Prijzen variëren tussen 2,50 euro per maand voor de grootlichtassistent tot 55 euro per maand voor een uitgebreider navigatiesysteem. Ook Apple CarPlay kan in de vorm van een abonnement worden toegevoegd.

Per direct beschikbaar

De opties zijn gebonden aan de auto waarvoor ze aangeschaft zijn, en kunnen dus worden meeverkocht aan toekomstige eigenaren. Gebruikers kunnen de functies via de app of het myAudi-webportaal kopen. Functions on Demand is per direct beschikbaar in de puur elektrische e-tronmodellen en in de huidige A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 en Q8. Andere productlijnen en functies volgen.

Samen met Functions on Demand introduceert de Duitse constructeur ook AudiPay. Klanten kunnen daarmee voortaan digitale diensten voor hun auto aankopen en betalen met hun opgeslagen kredietkaart via een beveiligde verbinding. Het plan is om in de toekomst ook andere betalingsdiensten aan te bieden, zoals PayPal.

Het gaat dus puur om het activeren van een softwarefunctie. Opvallend is dat de snufjes niet eenmalig gekocht worden, maar dat je ze voor een bepaalde periode moet huren. De abonnementen onder de naam Functions on Demand kunnen voor een maand, zes maanden of een jaar aangeschaft worden. Daarna is uiteraard steeds verlenging mogelijk. Prijzen variëren tussen 2,50 euro per maand voor de grootlichtassistent tot 55 euro per maand voor een uitgebreider navigatiesysteem. Ook Apple CarPlay kan in de vorm van een abonnement worden toegevoegd.De opties zijn gebonden aan de auto waarvoor ze aangeschaft zijn, en kunnen dus worden meeverkocht aan toekomstige eigenaren. Gebruikers kunnen de functies via de app of het myAudi-webportaal kopen. Functions on Demand is per direct beschikbaar in de puur elektrische e-tronmodellen en in de huidige A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 en Q8. Andere productlijnen en functies volgen.Samen met Functions on Demand introduceert de Duitse constructeur ook AudiPay. Klanten kunnen daarmee voortaan digitale diensten voor hun auto aankopen en betalen met hun opgeslagen kredietkaart via een beveiligde verbinding. Het plan is om in de toekomst ook andere betalingsdiensten aan te bieden, zoals PayPal.