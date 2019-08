Een reeks boekenuitgevers zijn een rechtszaak gestart tegen luisterboekenfirma Audible, voor schending van auteursrechten. De zaak draait rond een kunstmatige intelligentie die luisterboeken automatisch omzet in tekst.

Audible, een dochterbedrijf van Amazon, wordt door zeven grote boekenuitgevers aangeklaagd voor schending van auteursrechten. Met de rechtszaak willen de uitgevers de uitrol van een geplande functie, Audible Captions, blokkeren. Die Captions toont tekst op het scherm terwijl een boek vertelt wordt. Het zet de audio van een luisterboek zo automatisch (weer) om in tekst. Bedoeling daarvan is deels educatief, zoals de ondertiteling bij YouTube video's, om bijvoorbeeld bepaalde moeilijke woorden te zien terwijl je ze hoort. Als je op een woord in de Captions klikt, krijg je bijvoorbeeld een definitie te zien.

Probleem van dat alles is natuurlijk dat de bron van de meeste luisterboeken al een tekst is: het originele boek. En als verkoper van luisterboeken heeft Audible alleen het recht om de audio te verkopen, niet de tekst, zegt de aanklacht. "Wat Audible wil doen is de tekst aanleveren, samen met de audio van de boeken, zonder de toestemming van de houders van het auteursrecht," zegt de Association of American Publishers, die de rechtszaak is gestart.

De groep bestaat uit zeven Amerikaanse uitgevers, waaronder HarperCollins Publishers, Penguin Random House, Hachette Book Group, Simon & Schuster, Macmillan Publishers, Chronicle Books en Scholastic. Zij geven aan dat Audible met Captions een auteursrechtelijk beschermde tekst recreëert, zonder toestemming. Volgens Audible is dat niet het geval. In zijn verdediging zegt het bedrijf dat het software aanlevert, die luisterboeken in kleine segmenten omzet naar ondertitels. De Caption functie "is geen boek en was nooit gemaakt om dat te zijn", aldus Audible in een online mededeling.