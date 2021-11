Australië wil socialemediabedrijven dwingen de identiteit van anonieme internettrollen te onthullen. Wetgeving die dit mogelijk maakt wordt komende week gepresenteerd, kondigde premier Scott Morrison aan.

Grote techbedrijven als Facebook en Google worden in de wetgeving beschouwd als uitgevers en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beledigende en lasterlijke berichten op hun platforms. De nieuwe regels behoren volgens de regeringsleider tot de strengste ter wereld.

Paleis voor lafaards

'Sociale media kunnen te vaak een paleis zijn voor lafaards, waar anoniemen kunnen pesten, lastigvallen en zonder consequenties levens ruïneren', zei de premier in een verklaring. 'Het is hoog tijd dat de platforms verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke content. Dit moet stoppen.'

Wie doelwit is van laster of pesterijen op sociale media kan een klacht indienen, waarna het betreffende platform het materiaal moet verwijderen. Als dat niet gebeurt, dan kan een rechtbank het socialemediabedrijf dwingen de naam van de 'trol' prijs te geven, waarna die ter verantwoording kan worden geroepen voor zijn 'laffe aanvallen'.

