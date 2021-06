De Australische overheid overweegt grote bedrijven een meldplicht op te leggen voor het betalen van losgeld aan cybercriminelen na een ransomwareaanval. Inlichtingen- en opsporingsdiensten moeten zo meer informatie beschikbaar krijgen over deze aanvallen.

Het gaat om een wetsvoorstel genaamd Ransomware Payments Bill 2021 dat is ingediend door de Australische Arbeiderspartij. De meldplicht is alleen van toepassing op bedrijven met een omzet van meer dan 10 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 6,3 miljoen euro. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht betalingen van losgeld na ransomwareaanvallen te melden. Doen zij dit niet? Dan kunnen bedrijven boetes opgelegd krijgen.

Ransomware is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest. Bekende incidenten zijn onder meer de ransomwareaanvaller op vleesverwerker JBS en oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Beide partijen gingen uiteindelijk tot betaling over en betaalde respectievelijk 11 miljoen en 4,4 miljoen Amerikaanse dollar.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

