Australisch bedrijf betaalt 14,2 miljoen euro voor Belgische start-up

Het Australische RightCrowd, opgericht in 2004, neemt Ticto over voor 14,2 miljoen euro. Ticto is een producent van slimme beveiligingswearables die gevestigd is in Gent en op de Corda Campus in Hasselt. Ook de Amerikaanse dochtervennootschap Ticto Inc. maakt deel uit van de deal en is nu volledig in handen van RightCrowd. RightCrowd heeft daarmee meteen een Europese uitvalsbasis in handen. De Limburgse Investeringsmaatschappij, LRM, blijft ook na de verkoop aandeelhouder. RightCrowd zet in op software om organisaties te helpen met hun beveiliging. De overname van Ticto breidt dat aanbod uit.

Toegangs- én aanwezigheidscontrole

De beveiligingswearables van Ticto laten toe om onmiddellijk te zien of mensen of objecten al dan niet toestemming hebben om in een bepaalde ruimte of op een specifiek evenement aanwezig te zijn. Maar waar soortgelijke security-oplossingen stoppen bij de toegangscontrole, zet Ticto in op permanente aanwezigheidscontrole. Het komt er op neer dat 'bevoegdheid' zichtbaar gemaakt wordt en geldt als een eerste beveiligingslaag. Eén persoon die legitiem een deur opent en anderen die snel zonder badge meeglippen? Dat is een voorbeeld van een securityprobleem dat Ticto zo elimineert.

Ticto is in 2013 opgericht door Johan Vinckier - de ex-IT topman van Bpost tussen 200 en 2009 - en trok meteen heel wat aandacht. Eind vorig jaar haalde het bedrijf nog eens 1,7 miljoen euro op: geld van onder meer LRM, EOS Invest, Karel en Johan Vinckier zelf maar ook van onder meer Peter Hinssen. De verkoop van het eigenlijke product bleek niet zo vlot te gaan, waardoor nu dus gekozen werd voor een verkoop aan een andere, buitenlandse speler. De drie co-founders van Ticto - Maarten Vandenbroucke, Maarten Van Speybroeck en Bart Vansevenant - blijven alle drie actief binnen RightCrowd, en zullen met product verder ontwikkelen.