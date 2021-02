Het Australische ministerie van Volksgezondheid zal niet langer promotiecampagnes voeren via Facebook. De maatregel is een reactie op de nieuwsblokkade door het sociale netwerk. Facebook protesteert met die blokkade tegen een wetsvoorstel dat de steun van de overheid heeft.

De blokkade kwam op het moment dat Australië de vaccinatiecampagne tegen covid-19 lanceerde. De overheid investeerde zowat 16,5 miljoen euro in die campagne, om ze bekend te maken bij de bevolking en complottheorieën de kop in te drukken.

Grote verontwaardiging

Minister van Volksgezondheid Greg Hunt kondigde zondag aan dat zijn ministerie de campagne zal blijven financieren, maar niet op Facebook. 'Alle fondsen zullen worden aangewend', verzekerde hij. Hunt verduidelijkte ook dat zijn ministerie informatie op het netwerk zal blijven plaatsen, maar het niet langer zal gebruiken om er promotie te voeren.

Het conflict met Facebook heeft in Australië tot grote verontwaardiging geleid. De circa 17 miljoen Australische gebruikers kunnen sinds vorige donderdag geen links naar nieuwsartikelen meer delen. Ze kunnen ook geen nieuws bekijken. Facebook reageerde op die manier op een wetsvoorstel dat het bedrijf en Google zou verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwscontent.

De actie van het Amerikaanse socialenetwerk staat in schril contrast met de strategie van Google. Dat technologiebedrijf sloot akkoorden met diverse mediabedrijven, zoals News Corp. van Rupert Murdoch.

