Western Australia heeft in een reeks maatregelen om covid-19 te bestrijden ook de mogelijkheid gezet om burgers verplicht bewakingstechnologie te laten plaatsen om hen te monitoren.

De maatregel geldt voor alle duidelijkheid niet voor alle burgers. Het gaat specifiek om mensen die verplicht moeten geïsoleerd worden, maar zich daar niet aan houden, aldus The Register.

Op dat moment heeft de State Emergency Coordinator de macht om bewakingshardware in te zetten, hetzij via een toestel in de woning, of via iets wat de geviseerde persoon moet dragen of een andere manier van elektronische monitoring. De maatregel werd goedgekeurd in een breder pakket van maatregelen om de coronacrisis aan te pakken.

Wie zo'n toestel krijgt opgelegd en het beschadigt, verwijdert of manipuleert, kan een jaar gevangenisstraf krijgen, of een boete van twaalfduizend australische dollar (6.640 euro).

