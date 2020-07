De Australische marktautoriteit ACCC wil Google een boete van 'miljoenen' Australische dollars opleggen, meldt Reuters. Het bedrijf zou consumenten hebben misleid om toestemming te geven voor verregaande dataverzameling.

Tot 2016 gebruikte Google voor het personaliseren van advertenties alleen gegevens over de activiteiten van gebruikers op de platforms van het zoekbedrijf zelf, zoals YouTube en Google Maps. In juni van dat jaar introduceerde het bedrijf 'nieuwe features' waarmee Google gebruikers ook op andere websites kan volgen. Als een gebruiker bijvoorbeeld op een medische website over bepaalde symptomen leest en op die pagina advertenties van Google worden getoond, kan het bedrijf dat koppelen aan de specifieke gebruiker.

Volgens de waakhond werden gebruikers niet goed geïnformeerd wanneer ze daar toestemming voor werd gevraagd. In een pop-up beloofde het bedrijf juist "meer controle over de data die Google verzamelt en hoe die gebruikt wordt". In een reactie aan Reuters stelt Google dat het een optionele keuze was en dat de gebruikservaring niet veranderde als er geen toestemming werd gegeven.

Misbruik app-data

Google ligt ook onder vuur omdat het zou kunnen inzien hoe apps van andere bedrijven op het Android-besturingssysteem worden gebruikt. Die informatie wordt volgens techwebsite The Information gebruikt om eigen concurrenten voor die apps te ontwikkelen. Onder andere data over hoe vaak apps worden geopend en hoeveel tijd eraan wordt besteed, zou verzameld worden. Inzichten uit het programma met de naam Android Lockbox worden volgens The Information gebruikt om een TikTok-alternatief met de naam Shorts te ontwikkelen. Google ontkent dat het meer inzicht heeft in appgebruik dan andere ontwikkelaars.

