Werknemers van webbedrijven zullen door de geplande hervorming van de auteursrechten maandelijks gemiddeld 765 euro netto minder verdienen. Dat zegt sectorfederatie Feweb die overleg vraagt met de federale regering.

Sinds 2008 geldt er op auteursrechten een voordelig belastingregime. Naast kunstenaars, auteurs en journalisten, maken echter ook IT'ers, consultants, architecten en advocaten gebruik van het systeem. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil het daarom inperken.

'Zonder overleg'

Feweb, dat vrijfhonderd webbedrijven vertegenwoordigt, hekelt dat de hervorming er komt 'zonder overleg of enige begeleidende maatregel'. De federatie roept de regering op om de hervorming in te trekken en eerst samen te zitten met de sector.

De federatie voerde een steekproef uit waarop 31 bedrijven antwoordden, die samen vijfhonderd personeelsleden tellen van wie er 293 vergoed worden met auteursrechten. Daaruit zou blijken dat de gemiddelde werknemer door de hervorming 765 euro netto per maand minder zou verdienen zonder het fiscaal gunstregime. 'Het gaat hier niet alleen om ontwikkelaars uit de techsector, maar ook om designers, copywriters en andere creatieve functies', zegt Feweb.

Vrees voor ontslagen

Van de 31 bedrijven geeft een vijfde aan dat ze hun 'creatieve medewerkers' minder loon zullen uitbetalen en overweegt dubbel zoveel dat te doen. Een derde vreest werknemers te moeten ontslaan en de helft denkt creatieve opdrachten te zullen uitbesteden in het buitenland.

Sinds 2008 geldt er op auteursrechten een voordelig belastingregime. Naast kunstenaars, auteurs en journalisten, maken echter ook IT'ers, consultants, architecten en advocaten gebruik van het systeem. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil het daarom inperken.Feweb, dat vrijfhonderd webbedrijven vertegenwoordigt, hekelt dat de hervorming er komt 'zonder overleg of enige begeleidende maatregel'. De federatie roept de regering op om de hervorming in te trekken en eerst samen te zitten met de sector.De federatie voerde een steekproef uit waarop 31 bedrijven antwoordden, die samen vijfhonderd personeelsleden tellen van wie er 293 vergoed worden met auteursrechten. Daaruit zou blijken dat de gemiddelde werknemer door de hervorming 765 euro netto per maand minder zou verdienen zonder het fiscaal gunstregime. 'Het gaat hier niet alleen om ontwikkelaars uit de techsector, maar ook om designers, copywriters en andere creatieve functies', zegt Feweb.Van de 31 bedrijven geeft een vijfde aan dat ze hun 'creatieve medewerkers' minder loon zullen uitbetalen en overweegt dubbel zoveel dat te doen. Een derde vreest werknemers te moeten ontslaan en de helft denkt creatieve opdrachten te zullen uitbesteden in het buitenland.