Auto's mogen binnenkort zonder spiegels

Minister van Mobiliteit Bellot (MR) schrapt het artikel in de Weg­code dat spiegels verplicht en komt zo tegemoet aan de autoconstructeurs, schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Auto's zonder zijspiegels verbruiken minder en zijn ook veiliger, omdat bijvoorbeeld in steden fietsers vaak ten val komen door de spiegel van een passerende wagen. Maar ze zijn ook interessant omdat zo de luchtweerstand van de wagen afneemt, wat dan weer extra interessant is voor elektrische wagens. Mitsubishi wil volgend jaar alvast zo'n voertuig op de markt brengen, maar ook BMW toonda al zo'n model voor in de nabije toekomst.

De nieuwe Wegcode wordt vanaf 2021 van kracht. (Belga)