Autobouwer Stellantis gaat een partnerschap aan met e-commercegigant Amazon. Om zijn wagens te verbinden met het internet zal Stellantis gebruikmaken van de serverdienst van Amazon, AWS, en Alexa, de virtuele assistent van het bedrijf.

Stellantis is de begin vorig jaar gevormde fusie tussen Fiat Chrysler en PSA, bekend van onder meer Peugeot en Citroën. Samen met Amazon plant Stellantis de software voor zijn smart cockpit te ontwikkelen. Die cockpit zal vanaf 2024 ingebouwd worden in de auto's van de veertien Stellantis-merken.

Andere autobouwers gingen al eerder dergelijke samenwerkingen aan. Zo meldde Ford begin vorig jaar al dat het gaat samenwerken met Google. Ook Renault is een samenwerking aangegaan met die techreus. Microsoft van zijn kant heeft partnerschappen lopen met Volkswagen en GM.

Elektrische bestelwagens

Amazon maakte deze week ook bekend dat het elektrische bestelwagens van Stellantis gaat afnemen voor de bezorging van pakjes. Dat nieuws had op Wall Street een negatief effect op de aandelenkoers van Rivian (een daling van elf procent). Amazon heeft een belang in deze fabrikant van elektrische bestelbusjes en pick-uptrucks, maar beleggers maken zich duidelijk zorgen over wat de deal met Stellantis in de toekomst gaat betekenen.

