Autodeelbedrijf Zipcar trekt zich terug uit Brussel

Zipcar werd in september 2016 actief in de Brusselse regio, waar het autodeelbedrijf intussen een vloot van zowat 250 voertuigen heeft. Met het systeem van free-floating autodelen dat Zipcar in Brussel aanbood, kon een auto zonder reservering opgepikt en eender waar achtergelaten worden binnen de operationele zone. In september vorig jaar kondigde Zipcar nog een uitbreiding aan van zijn actiegebied naar de NAVO-wijk in Evere en Haren.

Dinsdag liet het bedrijf aan haar klanten weten dat het Brussel zal verlaten. Behalve in Brussel zet Zipcar ook zijn activiteiten stop in Parijs en Barcelona (waar het optreedt als Avancar).

"Avis Budget Group, onze moedermaatschappij, (...) nam deze beslissing als deel van een frequente evaluatie van haar activiteiten. Bijgevolg werd Zipcar onlangs gelanceerd op verschillende nieuwe markten, waaronder IJsland, Taiwan en Costa Rica", klinkt het in een verklaring van Zipcar Internationaal. Het autodeelbedrijf zegt te zullen blijven investeren en groeien in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. "Het model zal uitgebreid worden waar we mogelijkheden voor groei in andere markten zien", klinkt het.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) betreurt het vertrek van het autodeelbedrijf. Hij vraagt zich af wat de redenen van de beslissing zijn. "We betreuren het plotse vertrek uit Brussel, net als uit Barcelona en Parijs. Dat lijkt omwille van economische redenen, maar we willen graag de redenen van Avis weten die aanleiding waren tot deze beslissing", luidt het desgevraagd op het kabinet van de minister.