AutoGids waarschuwt dat een oude database van lezersaccounts mogelijk werd gehackt. Het bedrijf heeft maatregelen genomen, maar raadt aan om wachtwoorden te veranderen.

ProduPress, het bedrijf achter AutoGids en het Franstalige Moniteur Automobile, kreeg recent een waarschuwing van een ethical hacker dat er toegang mogelijk was tot een database met inloggegevens. Aan Data News vertelt het bedrijf dat het om een oude, nauwelijks gebruikte database gaat. Het is niet zeker of de gegevens echt zijn gestolen of dat het enkel om een waarschuwing gaat, maar het bedrijf neemt voor de zekerheid wel alle nodige maatregelen.

Het waarschuwt haar lezers dat ze best hun wachtwoord veranderen, ook bij andere accounts met hetzelfde wachtwoord. Tegelijk legt het klacht neer bij de politie en bracht het de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte.

ProduPress is ook het bedrijf achter AutoScout24, Miles en GP inside. Maar hun database was niet toegankelijk. Wel werd intussen de veiligheid van de systemen verhoogd waardoor een gelijkaardige inbreuk niet meer mogelijk is.

Update 11 uur: Immoweb is al even geen onderdeel meer van ProduPress, dat werd aangepast in het artikel. Ook zegt ProduPress dat de wachtwoorden uit de toegankelijke database geëncrypteerd waren, wat de kans verkleint dat ook die zijn gelekt.

