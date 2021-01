Autoproducenten ondervinden wereldwijd hinder door een tekort aan chips, omdat chipfabrikanten voorrang geven aan techspelers zoals Apple. Die bedrijven zien sinds de uitbraak van de coronapandemie immers een grotere vraag naar smartphones en andere elektronica, zoals laptops en spelconsoles.

De elektronicafabrikanten krijgen de voorkeur van de chipproducenten omdat hun bestellingen groter zijn dan die van de autobouwers, bericht persagentschap Bloomberg. Zo is de smartphonemarkt alleen al goed voor jaarlijks meer dan een miljard toestellen, terwijl de automarkt over diezelfde periode minder dan 100 miljoen wagens bouwt. Daarnaast heeft de autosector lagere marges, waardoor fabrikanten niet bereid zijn om meer geld te betalen voor chips, omdat ze hun winstgevendheid niet in gevaar willen brengen.

Te conservatieve ramingen

Hoewel de nieuwste wagens meer chips nodig hebben, is dat ook het geval bij de nieuwste elektronicagadgets. Smartphones met 5G-connectiviteit hebben bijvoorbeeld veertig procent meer halfgeleiders nodig dan 'oudere' 4G-modellen.

Het tekort aan chips is voor een deel evenwel ook veroorzaakt door te conservatieve ramingen bij de autobouwers, toen fabrieken stil kwamen te liggen door de coronacrisis. Zodra de autofabrieken weer van start gingen, nam de autoverkoop wereldwijd forser toe dan gedacht, nadat regeringen stimuleringsmaatregelen namen en omdat pendelaars wegens corona het openbaar vervoer uit de weg gingen.

Door het tekort aan chips moeten autobouwers ondertussen de strategie bijsturen. Zo verlagen Honda en Nissan in bepaalde fabrieken deze maand de productie en nemen onder meer ook Toyota, Volkswagen en Ford maatregelen.

De elektronicafabrikanten krijgen de voorkeur van de chipproducenten omdat hun bestellingen groter zijn dan die van de autobouwers, bericht persagentschap Bloomberg. Zo is de smartphonemarkt alleen al goed voor jaarlijks meer dan een miljard toestellen, terwijl de automarkt over diezelfde periode minder dan 100 miljoen wagens bouwt. Daarnaast heeft de autosector lagere marges, waardoor fabrikanten niet bereid zijn om meer geld te betalen voor chips, omdat ze hun winstgevendheid niet in gevaar willen brengen.Hoewel de nieuwste wagens meer chips nodig hebben, is dat ook het geval bij de nieuwste elektronicagadgets. Smartphones met 5G-connectiviteit hebben bijvoorbeeld veertig procent meer halfgeleiders nodig dan 'oudere' 4G-modellen.Het tekort aan chips is voor een deel evenwel ook veroorzaakt door te conservatieve ramingen bij de autobouwers, toen fabrieken stil kwamen te liggen door de coronacrisis. Zodra de autofabrieken weer van start gingen, nam de autoverkoop wereldwijd forser toe dan gedacht, nadat regeringen stimuleringsmaatregelen namen en omdat pendelaars wegens corona het openbaar vervoer uit de weg gingen.Door het tekort aan chips moeten autobouwers ondertussen de strategie bijsturen. Zo verlagen Honda en Nissan in bepaalde fabrieken deze maand de productie en nemen onder meer ook Toyota, Volkswagen en Ford maatregelen.