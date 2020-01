Wie een antiviruspakket van Avast gebruikt, dient er rekening mee te houden dat zijn surfgedrag waarschijnlijk is doorverkocht aan commerciële bedrijven. Avast heeft dat bevestigd na onthullingen van de techologiesites Motherboard en PCMag.

Volgens de techsites verzamelde Avast 'elke zoekopdracht, elke klik en iedere aankoop op elke website'. De antivirussoftware hield onder meer bij hoe mensen een site bekeken, welke locaties ze opzochten in Google Maps, welke pagina's ze bekeken op LinkedIn en welke filmpjes ze afspeelden op YouTube, Facebook en Instagram.

De data kwamen terecht bij bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi. Voor de marketingafdelingen van zulke bedrijven zijn de gegevens goud waard.

Het verzamelen gebeurde in alle stilte, via Jumpshot, een dochterbedrijf van Avast. De gegevens waren in principe anoniem, maar het was volgens de onderzoekers wel degelijk mogelijk om de identiteit van mensen te achterhalen.

Avast zegt in een blog dat het nooit persoonsgegevens heeft doorverkocht. Data van gebruikers zijn nodig om mogelijke dreigingen te analyseren, beweert het bedrijf. "Toen Jumpshot in 2015 werd opgericht, wilden we een innovatieve technologie om marketingafdelingen te voorzien van trendanalyses en anonieme cijfers over het aankoopgedrag van consumenten." Avast zegt dat het zich altijd aan de wet heeft gehouden, maar dat het toch maatregelen neemt. "We denken na over de vraag of trendanalyses wel passen bij onze waarden als cyberbeveiliger", klinkt het bij het bedrijf.

