Avaya gaat een partnerschap aan met RingCentral. Daardoor krijgt het bedrijf extra middelen om haar schulden af te betalen.

Avaya maakt software voor callcenters en unified communications, maar zit al enkele jaren in slechte papieren. Na een bescherming tegen schuldeisers begin 2017 maakte het bedrijf in mei van dit jaar bekend dat het op zoek was naar een overnemer. Onder meer het moederbedrijf van Mitel (Searchlight Capital) werd daarbij genoemd als kandidaat.

Maar Avaya kiest nu voor een ander pad: een strategisch partnerschap met RingCentral.

Met de deal zal Avaya de UCaaS (Unified Communications as a Service) van RingCentral integreren in haar Cloud Office vanaf begin volgend jaar. Op die manier vergroot RingCentral haar mogelijke klantenbasis aanzienlijk.

Avaya krijgt in eerste instantie 500 miljoen dollar, waarvan een deel kan worden omgezet in aandelen. Zo heeft RingCentral zo'n zes procent van het bedrijf in handen. Ook gaat Ringcentral een voorschot van 375 miljoen dollar betalen, hoofdzakelijk in aandelen, voor toekomstige betalingen en licentierechten.

Avaya zal met het geld onder meer eigen aandelen terugkopen en 250 miljoen dollar aan schulden terugbetalen.