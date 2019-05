Avaya, leverancier van callcenter en unified communications software, staat open voor overnemers. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De piste is een van de opties waarnaar de directie kijkt om het bedrijf te redden.

Geruchten dat Avaya te koop staat, zijn er al langer. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in callcentersoftware, heeft dan ook een paar zware jaren achter de rug. In maart kwam er een rapport uit dat een private equity bedrijf van plan zou zijn Avaya op te kopen. Twee weken geleden was er dan weer het gerucht dat netwerkgigant Mitel zijn zinnen had gezet op het telecombedrijf.

Avaya's CEO Jim Chirico zegt nu dat zijn bedrijf inderdaad naar nieuwe pistes kijkt: "Na het krijgen van enkele aanbiedingen van geïnteresseerden, heeft het bedrijf JP Morgan ingehuurd om te helpen bij het zoeken naar strategische alternatieven die de waarde voor aandeelhouders zo groot mogelijk houden. De Raad van Bestuur heeft geen datum geprikt voor het proces, en heeft nog geen beslissingen genomen rond welke strategische alternatieven ze willen gebruiken." Chirico zegt er meteen wel bij dat het nog helemaal niet zeker is of, en wanneer, eventuele overnames zullen gebeuren.

Het nieuws komt er na de bekendmaking van tegenstellende financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2019, dat eindigde op 31 maart. Avaya noteerde daar 709 miljoen dollar aan inkomsten, tegenover 738 miljoen dollar in het eerste kwartaal en 672 miljoen dollar een jaar eerder. Volgens Chirico hebben geruchten over een mogelijke verkoop van het bedrijf bijgedragen tot de teleurstellende resultaten.

In januari 2017 vroeg Avaya al eens bescherming tegen schuldeisers aan. Het bedrijf verkocht toen zijn netwerkdepartement en ging door een zware herstructurering.