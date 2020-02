AVM heeft de Fritz!Repeater 2400 voorgesteld, een toestel om het WiFi-bereik in een gebouw te vergroten. Het is volgens de Duitse fabrikant de op één na krachtigste repeater in het assortiment

Met vier antennes in de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentiebanden haalt de nieuwe Fritz!Repeater 2400 en snelheden tot 2.333 Mbit/s. Het apparaat laat zich met één druk op de knop installeren en zou zeer energiezuinig zijn, met een gemiddeld verbruik van 4,3 watt. Terwijl de repeater het WiFi-bereik aanzienlijk verruimt blijven de naam en het wachtwoord van het bestaande draadloze netwerk gewoon behouden.

In combinatie met een router van AVM, zoals de Fritz!Box 7590, kan de gebruiker eenvoudig een zogeheten Mesh WiFi-netwerk creëren. Via de gigabit LAN-poort is de repeater ook bekabeld in het netwerk te integreren en zijn bijvoorbeeld ook apparaten die IPTV ondersteunen (zoals multimediaontvangers) aan te sluiten op het WiFi-netwerk.

De Fritz!Repeater 2400 van AVM is per direct verkrijgbaar en heeft een richtprijs van 89 euro.

