AWS komt met twee online hulpmiddelen om klanten te laten oordelen of hun AWS-service gegevensoverdracht inhoudt.

Met behulp van de nieuwe 'Privacy Features for AWS Services' kunnen klanten bepalen of hun gebruik van een individuele AWS-service de overdracht van klantgegevens (de persoonlijke gegevens die ze naar hun AWS-account hebben geüpload) omvat.

Met deze informatie kunnen klanten de juiste actie kiezen voor hun toepassingen, zoals het afmelden voor de gegevensoverdracht of het passend openbaar maken van de overdracht voor de transparantie van de eindgebruiker, aldus AWS.

Het naleven van de Europese wetgeving rondom gegevensbescherming is van cruciaal belang voor honderdduizenden Amazon Web Services (AWS)-klanten. Velen van hen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), die het fundamentele recht van individuen op privacy en de bescherming van persoonsgegevens waarborgt.

In februari kondigde AWS aan zich nog meer in te zetten voor de bescherming van klantgegevens, bijvoorbeeld door het aanvechten van rechtshandhavingsverzoeken voor klantgegevens die in strijd zijn met de EU-wetgeving.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

