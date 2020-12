Amazon Web Services en BlackBerry gaan een meerjarige, wereldwijde overeenkomst aan om het Intelligent Vehicle Data Platform (IVY) van BlackBerry te ontwikkelen en op de markt te brengen.

BlackBerry IVY is een aanpasbaar, cloud-verbonden softwareplatform waarmee autofabrikanten op een consistente en veilige manier sensordata van voertuigen kunnen interpreteren en standaardiseren. Zo kunnen zij bruikbare inzichten creëren op basis van die data, zowel in het voertuig als in de cloud.

Autofabrikanten kunnen deze informatie gebruiken om reactieve diensten in het voertuig te realiseren die de bestuurders- en passagierservaring verder verbeteren, aldus AWS.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

