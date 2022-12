Amazon Web Services heeft zijn nieuwe Graviton3E chips voorgesteld. De gespecialiseerde chips moeten sneller en efficienter werken in de grote datacenters van de cloudgigant.

Standaard chips alleen zijn niet langer genoeg voor Amazon Web Services. Het bedrijf achter een van de grootste clouddiensten ter wereld heeft een nieuwe chip uitgebracht, de Graviton3E. Het gaat om een cpu die is aangepast aan 'high performance computing', het soort dataverwerking die je ook in supercomputers terugvindt. Bedoeling is dat de chip bepaalde data-intensieve apps beter en efficiënter zal kunnen draaien. AWS volgt daarmee in de voetsporen van Intel en AMD, die eerder ook al cpu's aanpasten voor bepaalde bedrijfstoepassingen en apps die gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek.

Bedrijven zijn al langer bezig met het aanpassen van hun chips aan specifieke workloads. Denk dan bijvoorbeeld aan de chips die Google in zijn datacenters gebruikt, of cpu's die speciaal gemaakt zijn om beter om te gaan met AI-training. Daar komen nu dus ook chips voor apps met hoge eisen rond dataverwerking. Denk dan bijvoorbeeld aan het genereren van uitgebreide weermodellen. Dat betekent vooral dat degene die die diensten aankoopt, beter moet uitkijken welke chips ze kiezen.

