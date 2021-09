Amazon gaat het team moderatoren uitbreiden dat content en sites op het AWS-platform moet controleren. Het bedrijf zou onder meer verboden content willen opsporen voordat het door gebruikers gerapporteerd wordt.

Dat schrijft nieuwsagentschap Reuters, op basis van verschillende bronnen. Amazon zegt zelf niet van plan zijn een proactieve moderatie te voorzien, waarbij content wordt gecheckt voordat het gepost is. 'Gezien AWS blijft uitbreiden, is het wel te verwachten dat het moderatieteam (zoals de meeste AWS-teams) ook zal blijven groeien', aldus de techgigant in een mededeling.

AWS is een van de grootste cloudproviders ter wereld en verbiedt in zijn richtlijnen onder meer het gebruik van de dienst voor het inbreken op computers, spam, het promoten van geweld en andere misdaden. Om content op te sporen die tegen die regels ingaat, baseert AWS zich momenteel voornamelijk op rapporten van gebruikers. Net als andere grote platformen zoals Facebook en YouTube krijgt Amazon echter de vraag om strenger te modereren wat het zoal host en actiever naar verboden content te zoeken, onder meer rond terrorisme. Eerder deze week haalde Amazon bijvoorbeeld een site offline die gelinkt wordt aan IS.

