Amazon Web Services heeft een nieuw onderkomen geopend voor zijn AWS Center for Quantum Computing. In de ultramoderne faciliteit in Pasadena, Californië gaat het bedrijf binnenkort een zogeheten fouttolerante kwantumcomputer bouwen.

Het nieuwe centrum huisvest straks de kwantumonderzoekteams en laboratoria voor het ontwerpen en gebruiken van kwantumapparaten. De faciliteit bevat volgens Amazon Web Services alles wat nodig is om 'de grenzen van kwantum-R&D te verleggen - van het maken en testen van kwantumprocessors tot het opschalen van de technologieën die nodig zijn om grotere kwantumapparaten te ondersteunen, zoals cryogene koelsystemen en bedrading'.

Supergeleidende qubits

Het AWS Center for Quantum Computing richt zich op supergeleidende qubits; dat zijn elektrische circuitelementen die zijn opgebouwd uit supergeleidende materialen. Er is voor deze benadering gekozen omdat het micro-elektronische fabricageproces het intussen mogelijk maakt om veel qubits op een herhaalbare manier te vervaardigen.

Een andere belangrijke factor is volgens AWS de kloksnelheid van de computer, of de tijd die nodig is om quantumgate-bewerkingen uit te voeren. Hogere kloksnelheden lossen problemen sneller op, en ook hier zouden supergeleidende qubits een voorsprong hebben op andere modaliteiten, omdat ze zeer snelle quantumpoorten bieden.

'Ons uiteindelijke doel is om een kwantumcomputer met foutcorrectie te leveren die betrouwbare berekeningen kan uitvoeren', klinkt het in een persbericht van AWS.

