Een grote panne bij Amazon Web Services heeft gisteravond een aantal clouddiensten getroffen. Onder meer fotosite Flickr en het spel League of Legends werden getroffen, maar ook robotstofzuigers van Roomba weigerden even dienst.

De panne ontstond iets voor 19 uur Belgische tijd. Sinds vanmorgen zouden de meeste problemen moeten opgelost zijn.

AWS spreekt van een storing van de Kinesis Data Streams API in de US-EAST-1 regio. Daardoor kunnen klanten geen data lezen of schrijven naar de Kinesis streams. Door die panne hebben ook andere diensten deels problemen of vertraging ondervonden.

Stofzuigers

Dat zorgde voor problemen bij verschillende internetdiensten. Onder meer Flickr, League of Legends, Ring, Roku en Adobe Spark hadden er last van.

Hoewel het incident zich beperkte tot de Oost-Amerikaanse cloudregio van Amazon, waren er ook in België problemen merkbaar. Zo waren de robotstofzuigers van Roomba niet meer met de app te bedienen, omdat die app verbinding maakt met AWS. Al was de stofzuiger wel manueel aan te zetten.

Server problemen bij AWS wil ook zeggen dat mijn stofzuiger niet meer werkt. Yikes. pic.twitter.com/N0YyMQYBfW — Lucas. 🎥 💻 📱⌚️ (@wuyts_l) November 25, 2020

De panne ontstond iets voor 19 uur Belgische tijd. Sinds vanmorgen zouden de meeste problemen moeten opgelost zijn.AWS spreekt van een storing van de Kinesis Data Streams API in de US-EAST-1 regio. Daardoor kunnen klanten geen data lezen of schrijven naar de Kinesis streams. Door die panne hebben ook andere diensten deels problemen of vertraging ondervonden.Dat zorgde voor problemen bij verschillende internetdiensten. Onder meer Flickr, League of Legends, Ring, Roku en Adobe Spark hadden er last van.Hoewel het incident zich beperkte tot de Oost-Amerikaanse cloudregio van Amazon, waren er ook in België problemen merkbaar. Zo waren de robotstofzuigers van Roomba niet meer met de app te bedienen, omdat die app verbinding maakt met AWS. Al was de stofzuiger wel manueel aan te zetten.