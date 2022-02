Amazon heeft er een stevig kwartaal opzitten. De omzet stijgt, de winst stijgt nog meer en Amazon Web Services speelt daar een grote rol in.

In het vierde kwartaal van 2021 haalde Amazon een omzet van 137,4 miljard, een stijging van negen procent op jaarbasis. De nettowinst stijgt naar 14,3 miljard dollar, bijna een verdubbeling na de 7,2 miljard dollar een jaar eerder.

Voor het volledige jaar 2021 tikt Amazon af op een netto omzet van 469,8 miljard dollar, een stijging van 22 procent. De operationele winst komt op 24,9 miljard dollar (komende van 22,9 miljard dollar) en de nettowinst op 33,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog 21,3 miljard dollar.

AWS

Amazon Web Services, de cloudafdeling van het bedrijf, haalde een netto omzet van 17,8 miljard dollar, een stijging van veertig procent ten opzichte van het laatste kwartaal in 2020. De operationele winst stijgt naar 5,3 miljard dollar of 37 procent meer dan een jaar geleden.

CNBC merkt daarbij op dat AWS ongeveer 13 procent uitmaakt van het Amazon conglomeraat, maar wel goed is voor 153 procent van de operationele winst. Dat klopt wiskundig niet (de winst van AWS bedraagt iets meer dan een derde van de totale nettowinst van Amazon), maar CNBC komt tot die vaststelling omdat sommige onderdelen van Amazon verlies draaien dat AWS goedmaakt.

Nieuwe klanten

Verder redeneert de zakenzender dat het goed gaat met AWS ondanks de regelmatige pannes het afgelopen kwartaal. Maar ook dat slaat nergens op. Migreren van cloudpartner is immers een proces dat maanden kan duren. Zelfs al zouden de pannes tot grote ontevredenheid leiden, dan is het effect daarvan ten vroegste later dit jaar te merken.

Wat wel klopt is dat AWS veruit de grootste cloudprovider blijft en ook afgelopen kwartaal een aantal opmerkelijke klanten kon binnenhalen. Zo zal Meta, het vroegere Facebook, AWS als langetermijnpartner aanstellen rond AI-onderzoek. Technologiebeurs Nasdaq migreert naar AWS en ook Best Buy, Under Armour, Adidas en United Airlines hebben voortaan AWS als preferred cloud provider.

