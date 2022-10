De cloudtak van commercegigant Amazon verwacht dat klanten de volgende maanden zullen proberen te besparen. Ook de rijzende energiekosten doen AWS geen goed.

De waarschuwing komt er na de rapportering van financiële cijfers voor het derde kwartaal. Amazon Web Services kon daar een groei in inkomsten voorleggen van 27,5%. Da's veel, maar het is de traagste groei jaar-op-jaar die het bedrijf rapporteert sinds het in 2014 eigen cijfers begon voor te leggen. In totaal heeft AWS inkomsten van zo'n 20,5 miljard dollar.

Amazon CFO Brian Olsavsky wijt de vertragende groei in een analistencall aan de huidige 'macro-economische onzekerheden', waardoor klanten van AWS gaan proberen te besparen waar mogelijk. Die onzekerheden duiden dan onder meer op stijgende energiekosten en inflatie. Voor de cloudgigant zelf is de kost van elektriciteit intern ook een factor. Olsavsky meldt dat die voor AWS de laatste jaren verdubbeld is.

Een vertraging dus, maar AWS is nog altijd een bijzonder winstgevend en groeiend bedrijf. Het heeft momenteel (volgens cijferbureau Statistica) een marktaandeel van 33% in de gigantische markt van clouddiensten. Het dochterbedrijf AWS doet het op het vlak van groei overigens nog beter dan Amazon zelf. De techgigant rapporteerde voor het derde kwartaal een inkomsten van 127,1 miljard dollar, een jaar-op-jaar groei van 15%.

