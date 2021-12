Op zijn jaarlijkse conferentie kondigt AWS een reeks nieuwe diensten aan, waaronder enkele die vooral boeiend zijn voor industriële applicaties.

AWS: Reinvent is de jaarlijkse conferentie van Amazon's clouddepartement en zoals dat hoort worden daar een reeks nieuwe diensten aangekondigd. We zetten de interessantere even voor u op een rijtje.

Een van de opvallender nieuwigheden is daarbij IoT RoboRunner, een dienst die bedrijven moet helpen om applicaties te bouwen voor robots. Het systeem is gebaseerd op hetgeen Amazon in zijn eigen (bij momenten beruchte) magazijnen gebruikt en focust op het naadloos laten samenwerken van verschillende robots. Via RoboRunner zouden ontwikkelaars nu met een gelijkaardige infrastructuur aan de slag kunnen. Het programma voorzien onder meer een gecentraliseerde data repository voor het hele leger robots, en een register om de taken en routes van al die machines te beheren. Bij het programma hoort ook een start-up accelerator voor robotica.

Digital twins en mainframes

Daarnaast komt er een dienst om digital twins te maken. Het idee daarachter is dat je op basis van een hele berg data een virtuele kopie maakt van bestaande systemen, waaronder gebouwen, fabrieken, apparatuur en productielijnen. Met die digital twin kan je vervolgens experimenteren en analyseren om bijvoorbeeld sneller te weten wanneer een machine onderhoud nodig zal hebben, en problemen op te lossen voordat ze zich stellen. Die digital twin is momenteel in preview beschikbaar.

Aan de andere kant wil AWS bedrijven ook van hun mainframe afhelpen, zo snel mogelijk dan nog, uiteraard richting cloud. AWS Mainframe Modernization moet hen toelaten om hun mainframe worlkloads te moderniseren en migreren. 'We werken daarvoor op twee manieren', zegt Jean-Pierre Le Goaller, head of Solutions Architecture voor de Benelux in een online meeting waarbij ook Data News aanwezig was. 'De eerste is om de Kobol workload gewoon op AWS te zetten.' Daarnaast kunnen klanten hun mainframe-applicaties ook omzetten in micro-transacties, wat AWS 'refactoring' noemt. 'We gaan daarbij je applicatie van Kobol omzetten naar Java, zodat je een gemoderniseerde versie daarvan kunt deployen in de cloud', aldus le Goaller. Dat zou grotendeels automatisch moeten verlopen, en nog volgens Le Goaller zorgt het systeem ervoor dat de tijd om van je mainframe naar de cloud te trekken op deze manier met twee derde wordt ingekort.

Voor auto's

Deze diensten lijken vooral te focussen op grotere bedrijven en industriële 'enterprises'. Daar kunnen we ook nog automobielfabrikanten bij rekenen. Met IoT FleetWise, in preview, wil AWS het hen makkelijker maken om data over voertuigen in real time te verzamelen en in de cloud op te slaan. Fabrikanten verzamelen al langer sensordata en telemetrische gegevens over de voertuigen die van hun band rollen maar AWS lijkt hier vooral een makkelijker pakket aan te bieden, waarbij ze bijvoorbeeld ook gegevens kunnen filteren voordat ze verstuurd worden zodat er minder bandbreedte wordt verbruikt.

Tot slot komt AWS ook met private 5G. Het gaat om een dienst die bedrijven moet helpen bij het opzetten van hun eigen 5G-netwerken. De dienst bestaat op dit moment echter alleen in de VS en Le Goaller kan nog niet zeggen wanneer die naar Europa komt.

