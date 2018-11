AXI neemt LoQutus en Ground lion over

Met de overname van beide bedrijven versterkt AXI opnieuw de positie binnen de Belgische en Nederlandse markt. Eerder dit jaar nam AXI ook al Elegio over, een jong Waals bedrijf gespecialiseerd in onder meer electronic signature, e-voting, cryptografie en authenticatie.

LoQutus en Ground lion zijn gevestigd in Sint-Denijs-Westrem bij Gent en maakten deel uit van Möbius Groep. LoQutus werd in 2002 opgericht door Joachim Vanden Brande en was sedert 2004 onderdeel van het business consulting bedrijf Möbius Groep. Het bedrijf levert met een 60-tal medewerkers consultancydiensten aan organisaties die strategisch en operationeel voor een digitale transformatie staan. Ground lion is in 2014 opgericht als een spin-off van LoQutus.

"Door onze krachten te bundelen, kunnen we nu zowel de klanten van AXI, LoQutus als Ground lion beter bedienen en hoogkwalitatieve producten en services aanbieden. We vergroten onze voetafdruk in de basissectoren van AXI: overheid, zorg, retail en TSI", zegt Paul Peeters, ceo bij AXI. De Microsoft-expertise binnen LoQutus en de case management vaardigheden van Ground Lion worden nu beschikbaar voor alle klanten van AXI.

Joachim Vanden Brande, ceo bij LoQutus en Ground lion, blijft op post en ziet groeikansen. "Het innovatiegehalte binnen LoQutus en Ground lion ligt hoog. Via de AXI groep verkrijgen we toegang tot een grote klantenbasis", klinkt het. LoQutus en Ground lion blijven gevestigd in de kantoren in Sint-Denijs-Westrem.