Het AZ Jan Palfijn in Gent is als derde ziekenhuis in Vlaanderen gestart met het elektronisch patiëntendossier Primuz. CTG Health Solutions begeleidt het ziekenhuis bij de gefaseerde uitrol van de verschillende Primuz-modules.

Primuz is een ontwikkeling van het UZ Brussel en werd in 2019 al geïmplementeerd in het AZ St. Elisabeth te Zottegem en het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Ook dat gebeurde onder begeleiding van CTG Health Solutions.

Belangrijkste functionaliteiten van het EPD Primuz zijn een (para)medisch en verpleegkundig dossier met ordercommunicatie, medicatie- en afsprakenbeheer. Daarnaast zijn er modules voor het operatiekwartier, de spoedgevallendienst en de patiëntenadministratie.

Volgens CTG Health Solutions zet het elektronisch patiëntendossier tevens sterk in op de verdere ontwikkeling van onder meer clinical decision support (CDSS) en een portaalfunctie, die vanaf de zomer beschikbaar zal zijn. De volledige implementatie van het systeem zal naar verwachting zo'n twee jaar in beslag nemen.

Lees ook: Prodata Systems digitaliseert 34 operatiezalen van ZN Antwerpen

Primuz is een ontwikkeling van het UZ Brussel en werd in 2019 al geïmplementeerd in het AZ St. Elisabeth te Zottegem en het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Ook dat gebeurde onder begeleiding van CTG Health Solutions.Belangrijkste functionaliteiten van het EPD Primuz zijn een (para)medisch en verpleegkundig dossier met ordercommunicatie, medicatie- en afsprakenbeheer. Daarnaast zijn er modules voor het operatiekwartier, de spoedgevallendienst en de patiëntenadministratie.Volgens CTG Health Solutions zet het elektronisch patiëntendossier tevens sterk in op de verdere ontwikkeling van onder meer clinical decision support (CDSS) en een portaalfunctie, die vanaf de zomer beschikbaar zal zijn. De volledige implementatie van het systeem zal naar verwachting zo'n twee jaar in beslag nemen.