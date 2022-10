De orthopedische afdeling van het AZ Monica in Antwerpen heeft sinds kort een 3D printing lab, naar eigen zeggen als eerste ziekenhuis in ons land en een van de eerste in Europa. Het ziekenhuis visualiseert en plant dus niet alleen 3D anatomische modellen en hulpmiddelen, het print ze voortaan ook zelf.

3D-technologie maakt orthopedische operaties nauwkeuriger, sneller, voorspelbaarder en technisch eenvoudiger, stelt AZ Monica. De eerste orthopedische toepassingen waren het maken van driedimensionale beelden van bijvoorbeeld complexe of slecht genezen polsbreuken.

'Er zijn dingen die we met 2D niet konden doen, gewoon omdat ze te complex zijn', zegt dr. Frederik Verstreken. 'We moesten patiënten dan vertellen dat ze ermee moeten leven. Nu printen we 3D-modellen van complexe fracturen. Dat betekent dat er geen verrassingen zijn op de operatietafel.'

Voorafgaand aan een operatie kan AZ Monica ook de procedure op een computer visualiseren en een ingenieur de instrumenten ('gidsen') laten ontwerpen en printen die op het bot van de patiënt worden geplaatst en die precies vertellen waar er gaten moeten worden gemaakt of waar een bot moet worden doorgezaagd. Alles samen schat het ziekenhuis dat 3D printing de chirurg ongeveer 30 tot 40 procent van de tijd in de operatiekamer kan besparen, naast het feit dat er meer nauwkeurigheid en dus betere resultaten worden bereikt.

AZ Monica hoopt het 3D lab in de toekomst ook open te stellen voor andere diensten. 'De mogelijkheden gaan veel verder dan orthopedie', denkt gedelegeerd bestuurder Geert Smits. 'De uitdaging zit vooral in het betaalbaar maken van de technologie en het aantrekken van ingenieurs om het op een bredere basis te kunnen toepassen.'

3D-technologie maakt orthopedische operaties nauwkeuriger, sneller, voorspelbaarder en technisch eenvoudiger, stelt AZ Monica. De eerste orthopedische toepassingen waren het maken van driedimensionale beelden van bijvoorbeeld complexe of slecht genezen polsbreuken.'Er zijn dingen die we met 2D niet konden doen, gewoon omdat ze te complex zijn', zegt dr. Frederik Verstreken. 'We moesten patiënten dan vertellen dat ze ermee moeten leven. Nu printen we 3D-modellen van complexe fracturen. Dat betekent dat er geen verrassingen zijn op de operatietafel.'Voorafgaand aan een operatie kan AZ Monica ook de procedure op een computer visualiseren en een ingenieur de instrumenten ('gidsen') laten ontwerpen en printen die op het bot van de patiënt worden geplaatst en die precies vertellen waar er gaten moeten worden gemaakt of waar een bot moet worden doorgezaagd. Alles samen schat het ziekenhuis dat 3D printing de chirurg ongeveer 30 tot 40 procent van de tijd in de operatiekamer kan besparen, naast het feit dat er meer nauwkeurigheid en dus betere resultaten worden bereikt.AZ Monica hoopt het 3D lab in de toekomst ook open te stellen voor andere diensten. 'De mogelijkheden gaan veel verder dan orthopedie', denkt gedelegeerd bestuurder Geert Smits. 'De uitdaging zit vooral in het betaalbaar maken van de technologie en het aantrekken van ingenieurs om het op een bredere basis te kunnen toepassen.'