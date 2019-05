In september start in AZ Turnhout een proefproject om medische stalen en medicijnen tussen ziekenhuiscampussen te vervoeren met drones. Daarover hebben het ziekenhuis, de stad Turnhout en dronebedrijf Skyports een overeenkomst gesloten.

Normaal gezien worden geneesmiddelen, weefsel- en bloedstalen tussen de twee ziekenhuiscampussen van AZ Turnhout via traditioneel grondtransport vervoerd. Daar komt binnenkort verandering in.

"Het dronetransport heeft een enorm voordeel op het vlak van snelheid en efficiëntie van medische leveringen", zegt Duncan Walker van Syports. "Geen files, geen vertragingen op drukke wegen en geen logistieke wachttijden, waardoor uiteindelijk de patiënt minder lang zal moeten wachten op een diagnose of levensreddende medicatie."

"Door de oprichting van verschillende ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen zullen ziekenhuizen in de toekomst steeds meer op elkaar afgestemd moeten zijn", zegt facilitair directeur Griet Braekmans van AZ Turnhout. "Met drones kunnen we de patiëntenzorg op maat leveren en een betere samenwerking tussen ziekenhuizen mogelijk maken."

De drones zullen tijdens de proefperiode van een maand vooral ingezet worden voor vervoer van stalen, weefsels en andere transporten tussen de labo's op beide campussen. "In een latere fase sluiten we niet uit dat we ook drones gaan gebruiken voor ander transport tussen de ziekenhuiscampussen en externe partners of andere ziekenhuizen", zegt Braekmans. "De inwoners van Turnhout zullen nog uitgebreid geïnformeerd worden voordat de vluchten van start gaan", belooft schepen van Mobiliteit Marc Boogers