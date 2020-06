SAS heeft een nauw partnerschap met Microsoft gesloten. Daardoor wordt die laatste de voornaamste cloudprovider voor de SAS cloud.

De twee werken al langer samen onder meer rond Dynamics 365, Microsoft 365 en Power Platform. Op het virtuele SAS Global Forum kondigden beide bedrijven aan dat hun partnerschap wordt uitgebreid.

"De samenwerking met Microsoft biedt klanten een naadloze transitie naar de cloud die sneller, krachtiger en eenvoudiger toegang biedt tot SAS-oplossingen en betrouwbare beslissingen mogelijk maakt door middel van analytics die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht het vaardigheidsniveau." Aldus CTO en COO Oliver Schabenberger.

Concreet worden analytics-producten en industriespecifieke oplossingen van SAS in Azure beschikbaar en wordt Azure de voornaamste cloudprovider. Al moeten we daarbij opmerken dat SAS ook met AWS, de grootste cloudspeler ter wereld, samenwerkt.

Zo'n samenwerking betekent dat beide bedrijven zullen samenwerken om SAS-oplossingen vlot uit te rollen op Azure en dat de productportfolio van SAS wordt geïntegreerd in de Azure Marketplace.

Ook zullen de twee samenwerken rond specifieke oplossingen voor klanten die nauw verweven zijn met SAS services in verschillende sectoren. Een voorbeeld daarvan is een combinatie van het Azure IoT platform met de edge-to-cloud IoT analytics en AI van SAS.

