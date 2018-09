B-Hive richt cybersecurity programma voor fintechs op

B-Hive lanceert met Trusted Fintech een programma uit vijf modules dat jonge bedrijven in de fintech sector bewuster moet maken van cybersecurity. Het gaat om het aanleren van skills en processen, praktische inzichten en kennismaking met technologie hierrond.

Het programma bestaat enerzijds (zo'n 75 procent) uit een theoretische cursus gegeven door professor Georges Ataya. Het overige kwart bestaat uit praktische inzichten aangeleverd door cybersecurity startups waaronder NVISO, Intigrity, iGuards, Sweepatic en anderen.

"We zitten met B-Hive in de positie dat we een hele community van cybersecuritybedrijven kunnen aanspreken om fintechs te helpen. Dat kan gaan over penetratietesten, de analyse van hun digital footprint en zo hebben we een heel programma samengesteld," zegt Patrick Coomans, CyberHive en TrustedFintech Program Manager aan Data News.

Het programma gaat dit najaar van start en mikt op een kruisbestuiving tussen securitybedrijven en fintechs. Het doel is om bij die laatste de noden van cybersecurity van bij de start mee te nemen, wat hen op lange termijn robuuster maakt.

Het project krijgt daarbij ook de steun van de banksector. Onder meer KBC en BNP Paribas Fortis hebben hun steun al uitgesproken, net zoals Febelfin.

"Het is een misvatting dat fintechs en banken elkaars tegenstanders zijn. Banken hebben fintechs nodig voor hun digitaliseringsprojecten en fintech kunnen de expertise van de banken naar een hoger niveau brengen om zo hun eigen aanbod te tonen," Aldus Febelfin-voorzitter Karel Van Eetvelt. "Maar het gebrek aan zichtbaarheid rond cyberrisicomanagementcapaciteiten en strikte regels, in onder meer outsourcing, zijn vaak een struikelblok voor een vlotte samenwerking tussen fintechs en banken. Met dit label brengen we een oplossing voor dit probleem."