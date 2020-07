Vankata 'Murthy' Renduchintala, de chief engineering officer van Intel, verlaat het bedrijf. Hij was verantwoordelijk voor onder meer de divisie die 7nm-chips moest bouwen. De ontwikkeling van die chips heeft stevige vertraging opgelopen.

Renduchintala wordt niet omzeggens vervangen. Intel kondigt aan dat de divisie waarvoor hij verantwoordelijk was wordt opgebroken in vijf teams, waarvan de leiders elk rapporteren aan CEO Bob Swan.

Dat er iets moest veranderen, was al langer duidelijk. De melding van Renduchintala's ontslag komt er na de aankondiging dat de lancering van 7nm-chips die Intel in ontwikkeling had, uitgesteld wordt tot minstens 2022. Ook de processoren op 10nm waaraan het bedrijf werkt, zijn uitgesteld.

Redunchintala werkt sinds februari 2016 voor Intel, toen hij overkwam van die andere chipfabrikant, Qualcomm. Hij stond de voorbije jaren aan het hoofd van de Technology, Systems Architecture and Client Group-divisie, het departement dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe hardwareproducten.

Renduchintala wordt niet omzeggens vervangen. Intel kondigt aan dat de divisie waarvoor hij verantwoordelijk was wordt opgebroken in vijf teams, waarvan de leiders elk rapporteren aan CEO Bob Swan. Dat er iets moest veranderen, was al langer duidelijk. De melding van Renduchintala's ontslag komt er na de aankondiging dat de lancering van 7nm-chips die Intel in ontwikkeling had, uitgesteld wordt tot minstens 2022. Ook de processoren op 10nm waaraan het bedrijf werkt, zijn uitgesteld. Redunchintala werkt sinds februari 2016 voor Intel, toen hij overkwam van die andere chipfabrikant, Qualcomm. Hij stond de voorbije jaren aan het hoofd van de Technology, Systems Architecture and Client Group-divisie, het departement dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe hardwareproducten.