Baas Salesforce koopt Time Magazine

Verwacht wordt dat de deal binnen een dertig dagen is afgerond. Afgelopen maart werd al bekend dat Meredith een aantal bladen, waaronder Time, Sports Illustrated en Fortune, van de hand wil doen, nadat het mediabedrijf branchegenoot Time Inc had overgenomen. Meredith wil het aanbod meer afstemmen op de eigen doelgroep. Time Magazine is een wekelijks opinieblad. Het tijdschrift is vooral bekend van de jaarlijkse uitverkiezing van de "Person of the Year". In 2017 werd #MeToo tot meest invloedrijke 'persoon' van het jaar uitgeroepen.

Benioff is niet de eerste techmiljonair die besluit een printblad te kopen. Jeff Bezos, de ontstellend rijke oprichter en CEO van Amazon, kocht in 2013 bijvoorbeeld al The Washington Post.