De baas van de streamingdivisie van Disney, Kevin Mayer, vertrekt naar TikTok. Hij wordt de nieuwe topman van de populaire maar omstreden videoapp en tevens COO van het Chinese moederbedrijf ByteDance.

Mayer begint in juni aan zijn nieuwe functie bij TikTok. De app, waar gebruikers korte video's met bijvoorbeeld grappen of een dansje delen, vormt dankzij de sterke groei in de afgelopen jaren een serieuze concurrent voor socialmediagiganten als Facebook. TikTok, dat in thuisland China onder de naam Douyin actief is, werd intussen ruim twee miljard keer gedownload.

Ondanks het enorme succes is de videoapp niet onomstreden. In Nederland begint de Autoriteit Persoonsgegevens eerdaags een onderzoek naar de app. De toezichthouder wil weten hoe TikTok omgaat met de privacy van de vele jonge gebruikers. In de Verenigde Staten trof moederbedrijf ByteDance vorig jaar al een schikking met marktwaakhond FTC waarmee verdere vervolging wegens het ongevraagd verzamelen van kinderdata werd voorkomen.

Moeilijk moment

Voor entertainmentreus Disney komt het vertrek van Mayer op een moeilijk moment. De streamingtak Disney+, waar bijvoorbeeld alle films van Star Wars bekeken kunnen worden, is een van de weinige onderdelen die nog geld in het laatje brengen. Pretparken en de filmstudio kampen juist nu met de gevolgen van de lockdown.

Met de streamingdienst Disney+ gaat het dan weer bijzonder hard. De Netflix-concurrent liet onlangs weten dat het de kaap van 50 miljoen abonnees had gerond, terwijl de dienst pas sinds november 2019 bestaat en nog lang niet overal ter wereld beschikbaar is. Inmiddels is bekend geworden dat Disney+ in september ook naar ons land komt.

