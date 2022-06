Het Belgische Bakkersonline neemt haar Franse tegenhanger Rapidle over. Samen met partner Puratos willen ze in Frankrijk bakkers, patissiers en chocolatiers online krijgen.

Bakkersonline, internationaal bekend als Bakeronline, is het bedrijf van Maxim Sergeant en de Belgische multinational Puratos, dat zich toelegt op producten voor die sector. Met de overname van Rapidle haalt het de lokale marktleider in huis, maar met de ambitie om sterk te groeien want de Franse markt is minder digitaal dan de Belgische of Nederlandse.

Rapidle werd opgericht door Steeve Broutin en Yann Browaeys in 2015. Vandaag telt het bedrijf 650 klanten in Frankrijk, met naast bakkerijen en afgeleiden ook slagers. Bakkersonline heeft er zo'n 150 in het land. De ambitie is om samen in de komende jaren naar 5000 klanten te gaan.

'Eigenlijk was ik al een paar jaar jaloers op hen. Zij waren de nummer 1 in Frankrijk, wij de nummer 2, dus ik droomde er al even van om hen ooit te kunnen overnemen,' vertelt Maxim Sergeant aan Data News. Hij begon in 2012 met Bakkersonline. Sinds 2018 is ook Puratos ingestapt in zijn bedrijf.

De bedoeling is dat Rapidle voorlopig onder eigen naam blijft bestaan en dat beide bedrijven elkaar versterken, zowel rond klanten als op technologisch vlak. 'De technologie loopt voor 95 procent gelijk. Er zijn functies die zij hebben en wij nog niet, en omgekeerd. Op dat vlak gaan onze klanten er alleen maar van kunnen profiteren dat zij een beter product zullen krijgen.'

De Franse markt is een stuk groter dan de Belgische, met zo'n dertigduizend bakkers, patissiers of chocolatiers, maar staat qua digitalisering minder ver. Dat maakt dat er nog heel wat terrein te veroveren valt. 'Onze ambitie is om op termijn driehonderd miljoen euro per jaar aan vers brood, banket en macarons over onze digitale toog te laten gaan,' besluit Sergeant.

Bakkersonline, internationaal bekend als Bakeronline, is het bedrijf van Maxim Sergeant en de Belgische multinational Puratos, dat zich toelegt op producten voor die sector. Met de overname van Rapidle haalt het de lokale marktleider in huis, maar met de ambitie om sterk te groeien want de Franse markt is minder digitaal dan de Belgische of Nederlandse.Rapidle werd opgericht door Steeve Broutin en Yann Browaeys in 2015. Vandaag telt het bedrijf 650 klanten in Frankrijk, met naast bakkerijen en afgeleiden ook slagers. Bakkersonline heeft er zo'n 150 in het land. De ambitie is om samen in de komende jaren naar 5000 klanten te gaan.'Eigenlijk was ik al een paar jaar jaloers op hen. Zij waren de nummer 1 in Frankrijk, wij de nummer 2, dus ik droomde er al even van om hen ooit te kunnen overnemen,' vertelt Maxim Sergeant aan Data News. Hij begon in 2012 met Bakkersonline. Sinds 2018 is ook Puratos ingestapt in zijn bedrijf.De bedoeling is dat Rapidle voorlopig onder eigen naam blijft bestaan en dat beide bedrijven elkaar versterken, zowel rond klanten als op technologisch vlak. 'De technologie loopt voor 95 procent gelijk. Er zijn functies die zij hebben en wij nog niet, en omgekeerd. Op dat vlak gaan onze klanten er alleen maar van kunnen profiteren dat zij een beter product zullen krijgen.'De Franse markt is een stuk groter dan de Belgische, met zo'n dertigduizend bakkers, patissiers of chocolatiers, maar staat qua digitalisering minder ver. Dat maakt dat er nog heel wat terrein te veroveren valt. 'Onze ambitie is om op termijn driehonderd miljoen euro per jaar aan vers brood, banket en macarons over onze digitale toog te laten gaan,' besluit Sergeant.