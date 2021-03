Vanaf 29 maart kunnen gebruikers van de 'Payconiq by Bancontact' Android-app niet langer contactloos betalen via de NFC-chip in hun smartphone. De Tap&Pay-functionaliteit verdwijnt.

Wie met zijn Android-smartphone al eens contactloos betaalt via de NFC-chip, zal dat vanaf het einde van de maand maart niet langer met de Payconiq by Bancontact-app kunnen doen. Het bedrijf schrapt de zogeheten Tap&Pay-functionaliteit op Android-smartphones. Op iOS-toestellen werd die contactloze betaalmogelijkheid niet aangeboden, omwille van (technische) beperkingen die Apple oplegt. Het betaalbedrijf zegt nu aan een alternatief te werken dat wel weer contactloze betalingen zal mogelijk maken op zowel Android als iOS. Wanneer dat alternatief er komt, is onduidelijk.

'Nauwelijks gebruikt'

Bancontact Payconiq Company stelt dat de beslissing genomen is 'om de stabiliteit en snelheid van de Payconiq by Bancontact-app voor álle gebruikers te garanderen'. 'De impact van Tap&Pay op de app-functionaliteit was te groot, zeker omdat de mogelijkheid ook nauwelijks gebruikt werd', aldus woordvoerder Lotta de Meulenaere. 'Het afgelopen jaar deed amper 1,5% van alle gebruikers van de app minstens één betaling met Tap&Pay. Van alle Android-gebruikers gaat het om 5%. De grote stijging in contactloze betalingen van het afgelopen jaar zien we dus niét in Tap&Pay, maar wél in betalingen via QR-codes en uiteraard ook in de contactloze betaalkaarten', verduidelijkt de Meulenaere. Zowat 42% van alle betalingen met de Bancontact-kaarten verloopt intussen contactloos.

Er zijn alternatieven

Wie ook na eind maart met zijn smartphone contactloos wil blijven betalen - bijvoorbeeld handig wanneer je aan de kassa plots vaststelt dat je je bankkaart vergeten bent - moet dus zelf op zoek naar een alternatief. Die zijn er ook, maar dan hangt het er wel wat vanaf bij welke bank je precies klant bent. Sommige banken zoals Belfius en KBC bieden contactloze betalingen aan via de eigen app. Andere banken zoals BNP Paribas Fortis zetten voor deze functionaliteit dan weer eerder in op Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay en Garmin Pay. Ook KBC biedt die mogelijkheden trouwens aan.

