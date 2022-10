De banken die Elon Musk 13 miljard aan krediet hebben toegezegd voor zijn overname van Twitter, zijn volgens The Wall Street Journal woensdag (lokale tijd) begonnen met het overmaken van dat bedrag.

Bronnen van de krant melden dat Musk dinsdag de benodigde papieren naar de banken heeft gestuurd, waarna zij het proces zijn begonnen het bedrag, ook ongeveer 13 miljard in euro's, klaar te zetten.

Musk beloofde de bankiers afgelopen dinsdag om de aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden.

De rijkste man ter wereld kondigde in april aan dat hij het platform voor 44 miljard dollar wilde kopen, maar kwam daar later op terug. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven.

Naast Musk steken andere investeerders miljarden dollars in de overname van Twitter, zoals de oprichter van softwarebedrijf Oracle Larry Ellison en het cryptobedrijf Binance. Een van de huidige aandeelhouders, prins Al-Waleed bin Talal al-Saud uit Saudi-Arabië, wil zijn belang in Twitter van net geen 4 procent houden.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Het persbureau Bloomberg meldt op basis van een interne memo van Twitter dat Musk vrijdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco gaat praten met het personeel over zijn overname van het sociale mediabedrijf. Naar eigen zeggen wil de multimiljardair veel banen gaan schrappen bij Twitter.

Op zijn Twitter-account noemt Musk zich nu 'Chief Twit'. Op zijn account is ook een kort filmpje te zien waarin hij bij Twitter naar binnenloopt met een gootsteen in zijn handen.

Bronnen van de krant melden dat Musk dinsdag de benodigde papieren naar de banken heeft gestuurd, waarna zij het proces zijn begonnen het bedrag, ook ongeveer 13 miljard in euro's, klaar te zetten.Musk beloofde de bankiers afgelopen dinsdag om de aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden. De rijkste man ter wereld kondigde in april aan dat hij het platform voor 44 miljard dollar wilde kopen, maar kwam daar later op terug. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven. Naast Musk steken andere investeerders miljarden dollars in de overname van Twitter, zoals de oprichter van softwarebedrijf Oracle Larry Ellison en het cryptobedrijf Binance. Een van de huidige aandeelhouders, prins Al-Waleed bin Talal al-Saud uit Saudi-Arabië, wil zijn belang in Twitter van net geen 4 procent houden.Het persbureau Bloomberg meldt op basis van een interne memo van Twitter dat Musk vrijdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco gaat praten met het personeel over zijn overname van het sociale mediabedrijf. Naar eigen zeggen wil de multimiljardair veel banen gaan schrappen bij Twitter. Op zijn Twitter-account noemt Musk zich nu 'Chief Twit'. Op zijn account is ook een kort filmpje te zien waarin hij bij Twitter naar binnenloopt met een gootsteen in zijn handen.