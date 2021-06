KBC is in twee rechtszaken veroordeeld tot het terugbetalen van in totaal ruim 32.000 euro aan klanten die slachtoffer geworden zijn van online oplichters. Daarmee is een belangrijk juridisch precedent gecreëerd: iedereen die geld verliest aan 'phishers', kan proberen dat te verhalen op zijn bank.

Dat staat in een wet van 2018, maar banken proberen die steeds vaker te omzeilen, concludeert Het Laatste Nieuws maandag na onderzoek en op basis van cijfers van de bankenombudsdienst.

De banken proberen de klant nalatigheid aan te wrijven: als aangetoond kan worden dat die het bedrog had moeten opmerken, moet de bank geen euro terugstorten. Ook in de twee rechtszaken van KBC werd dat geprobeerd, maar de rechters gingen er niet in mee. KBC ging alvast in beroep.

Banken betwisten vaak

Bij Ombudsfin merken ze dat banken vorig jaar alvast opvallend vaak niet akkoord waren met hun eindoordeel. Tenminste, als dat in hun nadeel was. 'In heel wat dossiers waar slachtoffers van phishing compensatie vroegen en gelijk kregen, volgde de bank ons advies uiteindelijk niet', klinkt het. 'Dat is zeer frappant en hebben we nooit eerder meegemaakt.' Het gaat om meer dan 250 klanten - bijna 70 procent van alle klachten van phishingslachtoffers.

De krant contacteerde de twee banken van wie er de meeste dossiers werden teruggevonden (Argenta en KBC), maar kreeg enkel van KBC antwoorden op enkele vragen. De bank weerlegt alvast dat ze phishingslachtoffers systematisch nalatigheid aanwrijft. Bij Febelfin wil men dan weer vooral onderstrepen dat banken maar een deeltje van de keten zijn.

