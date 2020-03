Febelfin waarschuwt voor e-mails uit naam van de bankenfederatie en waarin gevraagd wordt om de bankkaart te vervangen door een nieuwe. Maar die e-mails die de ronde doen zijn vals, en verzonden door fraudeurs, niet door Febelfin of een bank.

Fraudeurs proberen een graantje mee te pikken van de onzekerheid door het nieuwe coronavirus.

'Fraudeurs zijn het hele jaar actief. Je kan dan ook op gelijk welk moment een phishing-bericht van hen ontvangen. Nu surfen ze natuurlijk ook mee op de coronagolf', aldus Febelfin. 'Mensen hebben vandaag heel wat zorgen aan hun hoofd en daarvan profiteren fraudeurs. Zo'n mailtje lezen, op de link klikken en je codes doorgeven is dan ook snel gebeurd.'

In de e-mails wordt gevraagd om op een link te klikken. Via die link moeten bancaire codes, bijvoorbeeld voor het internetbankieren, ingegeven worden, en dat op een site die sterk op een vertrouwde banksite trekt. Zo kunnen de oplichters rechtstreeks toegang krijgen tot iemands bankrekening en die plunderen.

Febelfin wijst er daarom nogmaals op dat een bank nooit naar codes zal vragen om een bankkaart te vernieuwen via een link. 'Krijg je zo'n bericht, dan is dat altijd vals.'

Fraudeurs proberen een graantje mee te pikken van de onzekerheid door het nieuwe coronavirus.'Fraudeurs zijn het hele jaar actief. Je kan dan ook op gelijk welk moment een phishing-bericht van hen ontvangen. Nu surfen ze natuurlijk ook mee op de coronagolf', aldus Febelfin. 'Mensen hebben vandaag heel wat zorgen aan hun hoofd en daarvan profiteren fraudeurs. Zo'n mailtje lezen, op de link klikken en je codes doorgeven is dan ook snel gebeurd.'In de e-mails wordt gevraagd om op een link te klikken. Via die link moeten bancaire codes, bijvoorbeeld voor het internetbankieren, ingegeven worden, en dat op een site die sterk op een vertrouwde banksite trekt. Zo kunnen de oplichters rechtstreeks toegang krijgen tot iemands bankrekening en die plunderen. Febelfin wijst er daarom nogmaals op dat een bank nooit naar codes zal vragen om een bankkaart te vernieuwen via een link. 'Krijg je zo'n bericht, dan is dat altijd vals.'